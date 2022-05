Dybala, Corsport contro tutti: “Inter? Solo la prossima avversaria. Dortmund offre 4,5 mln”

Secondo il quotidiano, l’unica chiamata che si è evoluta in un’offerta concreta e strutturata è quella del Borussia Dortmund

Le voci di un possibile approdo di Paulo Dybala all'Inter si fanno sempre più insistenti giorno dopo giorno. Ma non secondo il Corriere dello Sport, al quale non risulta la pista nerazzurra e che rilancia così: "Contatti in tutta Europa, ma per ora l’unica chiamata che si è evoluta in un’offerta concreta e strutturata è quella del Borussia Dortmund, che sul piatto ha messo 4,5 milioni netti di ingaggio e un ruolo centrale anche a livello di immagine dopo la partenza imminente di Erling Braut Haaland.