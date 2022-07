Dybala è in Italia: presto vedrà Antun. Inter, la situazione. Il Napoli e la Roma…

Inizia a muoversi qualcosa sul futuro di Paulo Dybala . Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'attaccante argentino è tornato in Italia e in queste ore avrà due riunioni chiave per il suo futuro. "Dybala vedrà a breve il suo procuratore Jorge Antun e l’intermediario Fabrizio De Vecchi. Dybala vuole capire, vuole vedere le carte. Vuole innanzitutto comprendere perché non è stato chiuso - a suo tempo - l’accordo con l’Inter, destinazione che lui aveva accettato con entusiasmo, dopo un corteggiamento durato mesi e non settimane, con tanto di tre proposte scritte presentate dal club nerazzurro".

"Ora l’Inter ha le mani legate, perché dopo l’arrivo di Lukaku sarebbero necessarie le famose due cessioni in attacco per liberare spazio alla Joya. Oggi la squadra italiana che più sta muovendo passi verso Dybala è il Napoli. Ma la pista resta complicata: la questione dei diritti dì'immagine sarebbe assai dura da gestire, ostacolo per nulla banale. Inter a parte, Dybala è nei piani di José Mourinho e non è un mistero. Ma la Roma non è più tornata ad affondare il colpo dopo gli abboccamenti di fine primavera. Se è vero che Marotta ha detto ad Antun di ritenersi libero dall’impegno, dal’altro lato ha chiesto pure di essere informato in caso di offerte vere e proprie per l’argentino. Vuol dire che un pensiero, anzi il pensiero, sotto sotto c’è sempre".