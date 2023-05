Dzeko: “Tutta la squadra era molto carica. Mi sento bene. Rinnovo? Dipende dalla società”

"L'abbiamo preparata bene, eravamo tutti concentrati, dal 1' fino all'ultimo. Ogni tanto non arrivano i gol e si parla solo di questo, io do tanto di più, non solo gol. Sono sempre contento anche quando non faccio gol. Oggi ho fatto un lavoro per la squadra che in queste partite ci vuole. Rinnovo? Devi chiedere alla società, dipende da loro".