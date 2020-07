Mercato, Emerson Palmieri mai così vicino: proprio l’Inter invia il segnale più chiaro

Emerson Palmieri vuole tornare in Italia. Il laterale del Chelsea è ad un passo dall’Inter, che sta per approfondire i discorsi con il Chelsea. E i blues non opporranno resistenza, tanto è vero che l’ex romanista è stato spedito in tribuna nella partita contro il Crystal Palace.

Il segnale nerazzurro

L’Inter sta aspettando il momento buono per intavolare la trattativa, la valutazione oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro, il giocatore ha già detto sì, segnala la Gazzetta dello Sport.

Il segnale della trattativa in stato avanzato lo manda proprio l’Inter, che ha smesso di sondare altre piste per il ruolo di esterno mancino. Segnale evidente di una buona sicurezza sulla riuscita dell’affare, evidenzia ancora la Rosea.