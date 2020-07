Chelsea ne vende 6 per prendere Havertz: l’Inter gongola e si prepara a sfruttare la chance

Chelsea sempre più scatenato sul mercato. Dopo Hakim Ziyech e Timo Werner, i Blues puntano Kai Havertz, gioiello del Bayer Leverkusen valutato circa 100 milioni di euro. Per arrivare al giovane tedesco, la dirigenza londinese, secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, starebbe pensando di privarsi di diversi calciatori che hanno reso al di sotto delle aspettative.

Tra questi c’è anche Marcos Alonso, terzino sinistro spagnolo ex Fiorentina, che nella stagione in corso ha totalizzato 14 presenze ma che è in odore di cessione ormai da tempo. Oltre ad Alonso in partenza ci sarebbero Michy Batshuayi, Danny Drinkwater, Tiemoue Bakayoko, Kenedy ed Emerson Palmieri.

Sei calciatori che il Chelsea vorrebbe cedere per riuscire a strappare il sì del Bayer Leverkusen per Kai Havertz. E l’Inter, che punta proprio i due laterali mancini, gongola e prepara la proposta.