Inter, Asllani e Aranautovic utili in campionati. A Empoli la Thu-La, obiettivo Benfica

"Di ritorno dai Paesi Baschi, l’Inter ha capito che certi palcoscenici bollenti non sono adatti al buon Kristjan Asllani, talentuoso ma timidino. E lo stesso vale per il più spavaldo Marko Arnautovic, poco adatto alla Champions con la sua staticità. Entrambi potrebbero comunque tornare utili in campionato nelle rotazioni di Simone. Ma non domenica, all’ora di pranzo in casa dell’Empoli: la coppia d’attacco designata per la quinta di A dovrebbe essere quella partita in panchina in Champions, lo scalpitante Marcus Thuram più il vitaminico Alexis Sanchez. Semmai, sarà finalmente il turno del debutto dal primo minuto di Davide Frattesi, decisivo pure in Champions, entrando per l’ennesima volta dalla panchina" si legge su La Gazzetta dello Sport.