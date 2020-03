Inter, Conte ha le idee chiare: ecco le scelte anti-Juve. La decisione definitiva su Eriksen

Mancano poche ore alla sfida dell’Allianz Stadium: Juve-Inter darà indicazioni circa le velleità da scudetto di entrambe le formazioni. Conte vuole i tre punti per arrivare a -3 dai bianconeri ma virtualmente a pari punti, alla luce del mancato recupero di Inter-Samp. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico salentino sembra avere le idee chiare:

“Rispetto all’Olimpico, Bastoni è favorito su Godin dietro, mentre sulla fascia destra c’è il ballottaggio tra Candreva e D’Ambrosio. Il resto è confermato, con Eriksen destinato alla panchina e la coppia Lukaku-Lautaro in attacco”, commenta La Gazzetta dello Sport che dipinge il classico 3-5-2 di Conte. Handanovic in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Skriniar. A centrocampo, invece, Candreva e Young sulle corsie laterali e Brozovic, Vecino e Barella in mediana con Lukaku e Lautaro davanti.