Esposito: “Lautaro cattiveria, Thuram velocità. Dzeko il preferito. All’Inter adesso non penso”

E tu come ti definiresti, dentro e fuori dal campo? — «In campo sono un “9” a cui piace venire incontro e giocare coi compagni, per fare sponde e aprire loro gli spazi. Sono molto forte di testa e bravo nel proteggere palla, devo migliorare nella forza nelle gambe, nella

rapidità e nell’attacco alla profondità. Fuori, sono un tipo estroverso».

Salvatore è forte perché… — «Perché ha personalità, carisma e perché in B “vede” il gioco come nessuno».

Sebastiano, che sta alla Samp, è forte perché… — «Perché ha colpi da fuoriclasse e a 17 anni giocava in Champions con l’Inter».

Tu sei forte perché… — «Perché sono calcisticamente intelligente».

E all’Inter come arrivate? — «Successe dopo tre anni al Brescia, e so che non era la sola opportunità. Forse è statala prima società a parlare con papà, e lui ha voluto mantenere la parola data. Avevo 9 anni, e tutti i giorni facevo col pullmino avanti e indietro da Brescia. Ci mettevo un’ora e mezza ad arrivare al campo. Uscivo da scuola all’una e mezza, alle tre prendevo il pullman, alle cinque c’era allenamento, alle sette ripartivo, alle otto e mezza ero a casa e dovevo fare i compiti. Il giorno dopo uguale e il giorno dopo ancora. È stata dura. Mi ha tenuto su la passione, la voglia di arrivare al campo pensando che se mi fossi allenato a tutta il mister mi avrebbe convocato per la partita».

Ti vedono già nella Nazionale di Spalletti: il pensiero ti fa sudare freddo? — «È il primo anno che gioco con i grandi e devo ancora dimostrare tutto. Conosco le mie qualità, ma non me la sento di farmi aspettative più grandi di me».

E ci pensi, all’Inter? — «Guardare troppo lontano non è produttivo: se non ti concentri sul breve, come puoi arrivare agli obiettivi a lungo termine?».

I nerazzurri sono la squadra del cuore? — «Ho sempre tifato per la Juve Stabia. Avevo lo stadio davanti casa. Impianto piccolo, curva bollente: una bella bolgia».

(Fonte: Sportweek)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.