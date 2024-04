"Dopo il gol Frattesi la panchina dell'Inter e i dirigenti nerazzurri in tribuna sono esplosi in un'esultanza clamorosa. Quasi da finale di Champions. E poi hanno vissuto gli ultimi secondi in piedi, con grande partecipazione. Perché? In caso di 1-1 il vantaggio sarebbe comunque rimasto di 12 punti rispetto al Milan secondo, ma il successo firmato dal tap in dell'ex centrocampista del Sassuolo non solo ha rimandato i rossoneri a -14. C'è di più... Molto di più dietro l'esultanza finale dopo il triplice fischio, sotto il settore occupato dai tifosi nerazzurri", racconta Gazzetta.it.