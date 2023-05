Euroderby, Dimarco: “Bellissimo giocare una gara così. I risultati altalenanti? Pensavamo…”

"Da oggi pensiamo a quello di domani e di fare una grande partita, poi con calma penseremo a quello di ritorno. Il momento? Abbiamo avuto un periodo in cui avevamo risultati importanti in Champions mentre in campionato abbiamo lasciato qualche punto, soprattutto per il fatto che pensavamo a troppe partite in là e non pensavamo partita per partita. Dal momento in cui abbiamo pensato partita per partita, i risultati si sono visti".