Samardzic, l’Udinese ha preteso Fabbian. Marotta non transige: “Opzione recompra a 20 mln”

"Inizialmente, il club nerazzurro non avrebbe voluto inserire Fabbian nell’operazione, ma, di fatto, è stata una pretesa dell’Udinese, che in questo modo si prende il sostituto di Samardzic. La soluzione è la recompra su cui Marotta e Ausilio non intendono in alcun modo transigere. Il centrocampista è ritenuto potenzialmente in grado di essere protagonista nell’Inter. Ha solo bisogno di fare esperienza giocando con continuità ad un livello superiore. L’Udinese, in questo senso, è la piazza giusta. E avrà tutto l’interesse ad utilizzarlo, potendo rivenderlo all’Inter tra un paio d’anni ad una ventina di milioni. Ad ogni modo, costruito l’impianto dell’affare, si tratta solo di completarlo: i primi giorni della settimana potrebbe essere quelli della fumata bianca", aggiunge il quotidiano.