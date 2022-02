Fake news Lautaro, Capuano: “Campagna social basata sul nulla. Bisogna riflettere su…”

Anche Giovanni Capuano, di Panorama, commenta oggi il caso della fake news sullo sputo di Lautaro Martinez a fine derby

"E dunque il presunto sputo di Lautaro Martinez a Theo Hernandez non esisterebbe e, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, non ci sarebbe traccia di alcuna richiesta di immagini per prova tv da parte della Procura della Figc. Roba da social e basta, mentre il finale rissa del derby potrebbe invece portare a qualche squalifica in casa Inter (lo stesso Lautaro, Bastoni e Inzaghi) se gli ispettori presenti a bordo campo avranno segnalato gli insulti e l'atteggiamento intimidatorio.