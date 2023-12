Inter, Inzaghi sorride: riecco Dumfries. L’olandese convocato col Genoa, partirà fuori

"Dumfries vede la convocazione. L’olandese, assente dalla trasferta di Napoli per un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra, ieri pomeriggio è tornato ad allenarsi in campo. Le risposte sono state buone. Se non sorgeranno controindicazioni, tra oggi e domani l’esterno si aggregherà al gruppo, in tempo per rispondere alla convocazione per Genova. Da escludere, in ogni caso, che possa partire dal primo minuto. Inzaghi vuole comunque portarlo in panchina, passaggio propedeutico al ritorno tra i titolari per la gara col Verona del 6 gennaio, la prima del 2024", si legge su La Gazzetta dello Sport.