FCIN1908 / Franco Carboni al Venezia, affare in corso ma non ancora fatto

Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, Carboni potrebbe subito rientrare in Italia. Per lui si è aperta l'ipotesi Venezia, per la quale le parti stanno lavorando in queste ore. L'affare non è ancora fatto, per cui si tengono in considerazione anche alternative. Una di queste porta il Monterrey, allenato da Demichelis, che proprio in questi giorni ha lasciato il River Plate.