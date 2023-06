FCIN1908 / Inter, Hoti ceduto al Magdeburgo: i dettagli dell’operazione

Il difensore kosovaro, classe 2003, dopo la stagione trascorsa in prestito a Friburgo giocherà ancora in Germania

Operazione in uscita per l'Inter: il club nerazzurro, secondo quanto raccolto da Fcinter1908, ha formalizzato la cessione di Andi Hoti al Magdeburgo, formazione tedesca militante in Zweite Bundesliga. Il difensore centrale kosovaro, classe 2003 e campione d'Italia Primavera nel 2021/22, si trasferisce a titolo definitivo, e ha firmato un contratto triennale: l'ufficialità arriverà dopo il primo luglio, alla riapertura del calciomercato.