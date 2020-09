FCIN1908 – Inter, ceduti altri tre Primavera: operazioni chiuse, si attende l’ufficialità

Nuove operazioni riguardanti il settore giovanile per l’Inter: altri tre talenti in uscita dalla Primavera hanno trovato la loro prossima destinazione. Come appurato da Fcinter1908, il club nerazzurro ha formalizzato la cessione di Thomas Schirò (centrocampista, 2000) alla Carrarese e di Michael Ntube (difensore centrale, 2001) e Jacopo Gianelli (centrocampista, 2001, fresco di rinnovo fino al 2024) alla Pro Sesto. I tre canterani interisti si sono già aggregati alle loro nuove squadre, in attesa dell’ufficialità: per tutti e tre (alla loro prima esperienza tra i professionisti) dovrebbe trattarsi di prestito annuale.