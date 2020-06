FCIN1908 / Inter, Conte si prepara al calendario serrato: Primavera al lavoro, ecco i nomi

L’Inter si appresta ad affondare i denti in una stagione che da sospesa si fa ora intensa e serrata. Senza (quasi) la possibilità di respirare. Con queste premesse Antonio Conte ha voluto premunirsi e con la prospettiva delle tante, tantissime partite in calendario da giocare (il rischio infortuni c’è, purtroppo), ha richiamato un gruppetto della Primavera a corte. Si tratta di una decina di nerazzurri, che da più o meno una settimana si stanno allenando a parte. Tenendosi pronti per ogni eventualità. Felici di questa inaspettata opportunità di dimostrare le proprie qualità. Tra i giocatori della Primavera che si allenano ora ad Appiano Gentile ci sono anche Persyn, Mulattieri, Satriano, Ntube, Giannelli e Oristanio. Anche i giocatori Primavera sono naturalmente sottoposti a regolari controlli e tamponi come tutta la prima squadra.

(FCIN1908)