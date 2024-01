Fedele svela: “Ecco il vero motivo per cui Zielinski non ha giocato contro l’Inter”

Intervenuto su Tele A, Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha svelato il vero motivo per cui Piotr Zielinski non è sceso in campo nella finale di Supercoppa contro l'Inter: "Per una questione di ripicca, non ci sono altri motivi. Il centrocampista ha detto di no alla proposta di rinnovo di Aurelio De Laurentiis, non ha voluto ridursi l'ingaggio. E De Laurentiis si è "vendicato" così. Il caso Piotr Zielinski è irrisolto? Assolutamente no. Il caso è invece stato risolto. Il calciatore ha ormai firmato per l'Inter e a fine stagione approderà alla corte di Giuseppe Marotta a Milano".