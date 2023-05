Repubblica – Inter, due questioni aperte per la finale. Inzaghi, che incassi

A Torino spazio al turn over, poi Inzaghi cercherà di trovare la squadra migliore per la finale. E aumentare il ricco bottino regalato con le vittorie e le qualificazioni al club

Tre giorni di pausa prima di tornare in campo, oggi, alla Pinetina. Un lusso per l'Inter che ha avuto un calendario affollatissimo visti gli impegni sui tre fronti e le finali raggiunte. Nell'ultimo periodo sono state giocate, in 56 giorni, 17 gare. Oltre a quella contro il Torino di domenica, manca ora la partita più importante, quella contro il City del 10 giugno. E come spiega il quotidiano La Repubblica sono due le questioni aperte sul tavolo di Inzaghi in vista di quella sfida. Chi schierare in attacco tra Dzeko e Lukaku dal primo minuto accanto a Lautaro Martineze chi mandare a centrocampo da titolare tra Brozovic e Mkhitaryan che di recente è stato alle prese con un infortunio.