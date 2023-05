Inzaghi ha quasi già sciolto tutti i dubbi di formazione: giocherà la squadra che ha regalato grandi soddisfazioni in Champions

Dopo la sconfitta col Napoli, l'Inter sarà impegnata mercoledì per la finale di Coppa Italia. Inzaghi ha quasi già sciolto tutti i dubbi di formazione: giocherà la squadra che ha regalato grandi soddisfazioni in Champions. Escluso Mkhotaryan fuori per infortunio.