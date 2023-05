Libero – Gagliardini? Inzaghi fa un errore, ma non è quello di non averlo cambiato

"Il torto del mister nerazzurro, se ce n’è uno, non consiste nel mancato cambio ma nello schierare Gagliardini. L’ex Atalanta è ormai anche un ex Inter. È a scadenza, non verrà rinnovato il suo contratto e, di conseguenza, non costituisce un valore economi- co per la società. Mancava Mhkitaryan per infortunio, Asllani è stato finalmente utilizza- to e Barella, Brozovic e Calhanoglu sono stati fatti ruotare o riposare in vista della finale di Coppa Italia, ma si poteva scegliere uno di questi ultimi due dall’inizio e eventualmente schierare Gagliardini nel finale di gara. È una mezza critica perché il problema vero resta a monte: avere giocatori - in questo caso uno dei sei centrocampisti per tre posti - inadatti ai massimi livelli. Non te ne puoi permettere più nemmeno uno, se vuoi competere in tutte le competizioni come sta facendo l’Inter".