È ormai questione di giorni per dare l'ufficialità della firma tra l'Inter e il fondo americano che prenderà il posto di Oaktree

Steven Zhang non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo la conquista della seconda stella. Il presidente dell'Inter non molla il club e dopo aver lavorato per mesi a una soluzione, presto annuncerà la firma con un nuovo fondo americano.