Suning punta alla terza via: “Milioni per tenersi l’Inter e far cadere un veto”

Non è ancora detta l’ultima parola. Se da una parte c’è la cessione della maggioranza del club e dall’altra la minoranza, Suning sta studiando un terzo piano per tenersi l’Inter e continuare ad agire da azionista di maggioranza. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, la proprietà nerazzurra punterebbe a ottenere un prestito ponte da circa 200 milioni di euro per far passare la tempesta dovuta al Covid e il veto di Pechino sugli investimenti nel calcio, per poi tornare a investire come un tempo. Scrive la rosea:

Suning, un ponte da 200 milioni per tenersi l’Inter

“Come anticipato dal Sole 24 Ore, il colosso cinese potrebbe puntare a ottenere un prestito-ponte, che consenta di onorare le tante scadenze da qui a fine stagione. Un po’ di ossigeno prima di concentrarsi sul futuro: sperando che tra qualche mese torni il sereno sui conti e si allentino i veti di Pechino, il gruppo vorrebbe ancora occuparsi del club da azionista di maggioranza“.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)