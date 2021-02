Brambati: “L’Inter non sta male. Lukaku deve riposare. Suning? Ai tempi di Messi…”

Le dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio dell'ex calciatore e oggi procuratore sportivo sull'Inter tra società e campo

Intervenuto in collegamento con TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracanà', Massimo Brambati ha analizzato il momento dell'Inter: "Ad oggi l'uscita da parte della proprietà di Messi a Milano è stato un qualcosa che doveva tornare utile a livello pubblicitario, ma già all'epoca sapevano dei problemi che c'erano. In tanti ci sono cascati su questa notizia. La proprietà già sapeva che non poteva spendere".