Forbes – Miliardari, vola Zhang Jindong: 184esimo al mondo, patrimonio sale di un miliardo

Due miliardi di dollari negli ultimi due anni, quasi uno da marzo 2019. Zhang Jindong, fondatore del colosso Suning e proprietario dell’Inter, è in continua ascesa nella classifica di Forbes. Il numero uno di Suning, infatti, si è posizionato al 184esimo posto nella classifica dei miliardari 2020.

Per Zhang Jindong, un patrimonio personale stimato in 7,7 miliardi di dollari, in netta crescita rispetto ai 6,8 miliardi di marzo 2019 e ai 5,8 miliardi di marzo 2018. Zhang Jindong è anche al 30esimo posto nella classifica degli uomini più ricchi di Cina, valida per il 2019.

In testa alla classifica mondiale, c’è il fondatore di Amazon Jeff Bezos, ormai saldamente davanti a Bill Gates con 113 miliardi di patrimonio. Il fondatore di Microsoft si ferma a 98 miliardi. Sul terzo gradino del podio, Bernard Arnauld e famiglia, proprietari del gruppo del lusso LVMH e con un patrimonio stimato in 76 miliardi di dollari.

Poi Warren Buffet, Larry Ellison, Amancio Ortega, Mark Zuckerber, Jim Walton, Alice Walton e Rob Walton, tutti legati alla catena Walmart.