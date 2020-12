Inter, prime indiscrezioni sulla maglia away 2021/2022: si torna al passato – FOTO

L’Inter, in attesa di annunciare il nuovo main sponsor al posto di Pirelli, si prepara al ritorno al passato con la nuova maglia da trasferta. Secondo le prime indiscrezioni di “Esvaphane”, uno dei siti specializzati in maglie, i nerazzurri torneranno ad una divisa più classica per quanto riguarda la versione da trasferta.

Niente più maglia a scacchi, l’Inter indosserà una divisa completamente bianca, con dettagli blu e loghi neri. La maglia sarà completata da pantaloncini e calzettoni bianchi.