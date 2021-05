France Football: “Vidal, l’Inter lo libera a zero. E lui ha già parlato con…”

Il cileno è sulla lista dei partenti e, secondo il quotidiano francese, l'Inter sarebbe disposta a salutarlo a zero

Obiettivo ridurre i costi in casa Inter e uno dei tagli che il club nerazzurro ha intenzione di operare è quello relativo ad Arturo Vidal. Il cileno, che percepisce più di 6 milioni di euro di ingaggio, ha contribuito in maniera minima alla vittoria dello scudetto da parte della Beneamata, che avrebbe pianificato il suo addio. E c'è l'Olympique Marsiglia di Jorge Sampaoli, scrive France Football, alla finestra: "I due hanno vinto insieme la Copa America 2015 e hanno già parlato di un potenziale ritorno a lavorare insieme. L'Inter sarebbe disposta a lasciar andare il proprio centrocampista - che non avrebbe altra scelta che abbassare le proprie richieste - gratuitamente. A Milano la priorità è più che mai al risparmio".