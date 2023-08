Davide Frattesi lavora quotidianamente per ‘prendersi l’Inter’. Vuole una maglia da titolare all’esordio col Monza e La Gazzetta dello Sport oggi parla così dell’ex Sassuolo: “Ha impressionato tutti Frattesi per gamba, talento e applicazione. Così l’ex Sassuolo rischia di scalare rapidamente le gerarchie: in molti ad Appiano scommettono che presto o tardi sorpasserà Mkhitaryan”, si legge.