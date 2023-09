Non ha dubbi Matteo Barzaghi a Sky Sport. “Dopo la sosta nelle rotazioni dell'Inter di Simone Inzaghi ci sarà sicuramente più spazio per Davide Frattesi”. Secondo il giornalista, può dare il cambio sia a Barella che a Mkhitaryan nel ruolo di mezzala. Inzaghi lo sta provando soprattutto sul centro-destra, sia con Barella in campo (va lui a sinistra) che al posto dello stesso ex Cagliari.