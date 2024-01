Frattesi torna titolare in A dopo 4 mesi: ecco cosa gli chiede Inzaghi a Firenze

I gol dalla panchina

Se la Fiorentina in mezzo al campo si concentrerà in particolare sul pressare l’albanese per fargli perdere la bussola, al romano verrà chiesta la solita dinamicità in entrambe le fasi senza ovviamente trascurare gli inserimenti senza palla in area altrui alla ricerca del gol. Fin qui Frattesi, per 3 volte su 4, è andato a segno soprattutto da subentrato. Fa eccezione solo la trasferta di Lisbona mentre, partendo dalla panchina, ha arrotondato le goleade contro Milan e Lazio (in Supercoppa) e soprattutto ha regalato tre punti pesantissimi ai suoi nella contestata vittoria contro il Verona all’Epifania. Allo stato attuale solo Lautaro con 5 e Lucca con 4 hanno segnato più reti dell’ex Sassuolo subentrando a gara in corso tra tutte le competizioni. Entrando nella ripresa, inoltre, il centrocampista ventiquattrenne è sempre riuscito a inserirsi al meglio. Non solo trovando il modo per andare a segno, ma anche calandosi in maniera ideale nel gioco di squadra come dimostrano assist (contro la Real Sociedad) e rigori procurati (Monza e Salisburgo).