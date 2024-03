E' ancora aperta la partita per il futuro societario dell'Inter. Come riferisce il Corriere dello Sport, manca ancora il sì Oaktree all'offerta di Steven Zhang

"Come premesso, nonostante l’ottimismo fatto trapelare da Steven (anche nel recente colloquio con Sala), Oaktree non ha ancora accettato. Tra i vertici del fondo americano non mancano le perplessità. La convinzione, infatti, è che, pur incassando subito quei 100 milioni, il resto tra i 275 del prestito e i nuovi interessi non verrà comunque restituito nemmeno alla nuova scadenza. Il problema, però, è che Oaktree, come noto, una volta riscattate le azioni del club nerazzurro, non avrebbe intenzione di prendersi carico della gestione della società".