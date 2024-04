Mancano 41 giorni al giorno X per la definizione del futuro dell'Inter. Il 20 maggio, infatti, scadrà il termine per la restituzione, da parte di Steven Zhang, del prestito ottenuto da Oaktree. Cosa succederà in quel momento? Ancora tanti gli scenari.

"Zhang jr. continua a sperare di ottenere dal fondo americano una dilazione. Ma la risposta alla richiesta è stata che i tempi potranno essere allungati (comunque per non più di un anno) soltanto davanti ad un percorso già avviato per la cessione del club, o eventualmente per chiudere un nuovo finanziamento, con conseguente restituzione dei 380 milioni a Oaktree.