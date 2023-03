Futuro Lukaku, c.t. Belgio: “Voglio che sia felice. Non dimenticate una cosa. All’Inter…”

Intervenuto in conferenza stampa, il c.t. del Belgio, Domenico Tedesco, ha parlato anche del futuro dell'attaccante

La tripletta di Romelu Lukaku ha regalato subito a Domenico Tedesco una facile vittoria al suo debutto sulla panchina del Belgio. L'attaccante sta ritrovando la forma migliore, una buona notizia per l'Inter e Simone Inzaghi in vista di un aprile ricco di impegni importanti. "Sono convinto che Romelu possa farcela ovunque con le sue qualità", ha detto Tedesco in conferenza stampa.