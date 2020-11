Inter, per Gagliardini e Radu niente allenamento: devono ripetere il tampone

L’Inter ha annunciato la positività di Padelli con un comunicato stampa. Poi durante la conferenza di mister Conte la società nerazzurra ha spiegato che Gagliardini e Radu non hanno preso parte all’allenamento di oggi precauzionalmente. Il loro tampone è risultato dubbio e devono ripetere il test. I due erano stati positivi al covid19 nelle scorse settimane ed erano tornati a disposizione – dopo l’isolamento – nei giorni scorsi.

Dei tamponi e di questo momento ha parlato anche Conte: «Inutile dire che tutto questo non influisca. A differenza del passato oggi i calciatori sono tanto colpiti, famiglie, mogli e bimbi. Fai allenamento e poi all’improvviso ti mancano i giocatori perché ci sono positività o ripositivizzazioni che hanno del clamoroso, non consentono di preparare le gare al meglio».

«La situazione – ha aggiunto il tecnico – non è semplice per nessuno, le dobbiamo affrontare e le affrontiamo queste cose. Spesso queste cose vengono dimenticate. Spesso l’aspetto umano viene tralasciato a favore di altre cose. Ma sicuramente non è semplice per chi queste cose le deve gestire».

(Fonte: ITV)