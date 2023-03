Gagliardini? Scelto il sostituto: “E’ di Pastorello, l’Inter ci pensa da tempo”

È rappresentato da Federico Pastorello, agente che ha ottimi uffici presso la dirigenza di via della Liberazione

Il centrocampo è una delle zone di casa Inter che subirà importanti modifiche in vista della prossima stagione. Marcelo Brozovic salirà sull'altare dei sacrificabili, mentre Roberto Gagliardini lascerà Appiano a parametro zero. E, secondo Il Giorno, il club nerazzurro avrebbe già scelto con chi sostituirlo: "Con chi? Forse con un altro giocatore in scadenza, Roberto Pereyra, trentaduenne argentino a cui i nerazzurri stanno pensando da tempo.