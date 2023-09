Galliani: “Berlusconi? Affatto anti-interista. Anzi, dopo il 5-1 avrebbe…”

Le parole dell'ad del Monza: "Berlusconi era certamente un grandissimo tifoso del Milan, ma non era affatto anti-interista"

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni del Corriere della Sera, Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato così di Silvio Berlusconi e di come avrebbe commentato la débacle del Milan nel derby: "Berlusconi era certamente un grandissimo tifoso del Milan, ma non era affatto anti-interista, perché si sentiva cittadino di Milano. Avrebbe sofferto molto per il Milan, ma avrebbe riconosciuto i grandi meriti dell’Inter, che ha giocato una partita perfetta. Era un esteta, anche nel calcio, e il fatto che una squadra della sua città avesse giocato così bene, gli avrebbe fatto piacere".