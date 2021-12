Gds – Capolavoro Inter: incassati 183 mln, spesi 44,3 per scoprirsi più forti di prima

L'Inter scopre il player trading. Il nuovo modello, invocato nei giorni scorsi da Beppe Marotta, ha preso il via già questa estate

L'Inter scopre il player trading. Il nuovo modello, invocato nei giorni scorsi da Beppe Marotta, ha preso il via già questa estate in maniera severa. Non solo l'Inter ha ceduto ma ha reinvestito solo una piccola parte dell'incasso, complice la crisi Covid che ha comportato grossi problemi per Suning. Eppure il rendimento sul campo non è calato.