Denzel Dumfries potrebbe salutare definitivamente l'Inter nel giro di poche settimane. La pista per il rinnovo di contratto dell'olandese è totalmente in salita. Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "Il silenzio di fronte alla proposta di rinnovo 4 milioni l’anno lo allontana sempre di più. Il contratto in scadenza nel 2025 obbliga il club a metterlo sul mercato subito per non perderlo a zero tra 12 mesi.