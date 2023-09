GdS – Inter, Asllani è un caso: non pensabile una rapida scalata in rosa se…

Non solo la defezione di Frattesi e la stanchezza di alcuni elementi da gestire per Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni dell'Inter. A tenere banco in casa nerazzurra anche la situazione che riguarda Asllani, tornato in campo contro la Real Sociedad e poi scomparso dalle rotazioni. Su di lui si esprime in maniera abbastanza netta la Gazzetta dello Sport: