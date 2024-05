GdS – Inter, c’è tanto di cui discutere: i temi del vertice di domani in sede

Il piede è già sull'acceleratore in vista della prossima stagione. L'Inter non vuole perdere tempo, per cui subito dopo aver terminato il campionato è pronta a riunirsi per pensare al futuro. Lo faranno i rappresentanti della proprietà, insieme ai due amministratori delegati e all'allenatore nerazzurro. Scrive infatti la Gazzetta dello Sport:

"Già domani si tornerà seduti nella sede di viale della Liberazione per approfondire quanto anticipato nell’incontro introduttivo di mercoledì scorso: assieme ai confermatissimi a.d. Alessandro Antonello e Beppe Marotta, torneranno al tavolo i due manager stranieri che hanno seguito il dossier Inter negli ultimi tre anni fino all’escussione del pegno per il debito da 395 milioni non ripagato da Suning. Sono Alejandro Cano, dirigente catalano e tifoso del Barça che nella frequentazione milanese iniziata nel 2021 ha capito come San Siro non abbia nulla da invidiare al Camp Nou, e per la parte legale Katherine Ralph, abituata a vivere tra Londra e Milano e per questo abile nell’uso dell’italiano".