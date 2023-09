Gds – Inter, già iniziato il lavoro di Handanovic? E’ in tribuna per la Primavera

Samir Handanovic ha confermato oggi nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport come stia parlando con l'Inter per collaborare per il club. E può essere che il suo lavoro sia già iniziato: "Stamani Samir è già al Centro Facchetti, dove sta giocando la Primavera allenata dall'ex compagno Chivu contro la Fiorentina.