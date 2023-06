GdS – Inter, Inzaghi come Cruise: City da Mission Impossible, riuscirà nell’impresa?

Come già accaduto a Torino, e per via di una deroga concessa dalla UEFA, l'Inter potrà scendere in campo a Istanbul con il nuovo sponsor commerciale. Paramount+, nota piattaforma streaming statunitense, ha solleticato la fantasia dei colleghi della Gazzetta dello Sport. Da qui l'accostamento di Simone Inzaghi a uno dei personaggi e dei film più famosi distribuiti dallo sponsor nerazzurro.