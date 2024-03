Focus sulla proposta di calcio di Simone Inzaghi sulla Gazzetta dello Sport di oggi. La crescita negli anni dell'allenatore nerazzurro è coincisa con quella delle sue squadre, fino all'Inter di oggi. Si legge infatti sul quotidiano: "Ha divertito e vinto con la Lazio e ora ha fatto l’upgrade in nerazzurro grazie alla capacità di creare empatia pur tenendo basso il profilo e alla genialità di un calcio che sembra monolitico. Legato com’è al 3-5-2 e alle sostituzioni degli ammoniti (un marchio di fabbrica), mentre è innovativo grazie al continuo movimento e scambio di posizioni.

Perché alla fine l’Inter è tutto meno che un 3-5-2. Un mix di solidità difensiva e di spettacolo offensivo, con tutti che fanno tutto: i braccetti spingono, i quinti fanno ora i terzini ora le ali, con le mezzali pronte a rinculare e/o a fiondarsi a seconda dei momenti, mentre Thuram e Lautaro oltre ai gol garantiscono pressing e coperture. Il tutto occupando lo spazio alla perfezione. Una squadra che anche in fase di non possesso finisce col dominare l’avversario, perché lo porta dove vuole lei in attesa di piazzare il morso letale".