GdS – Pavard forza la mano: vuole l’Inter. Trattativa avanzata, oggi un indizio importante

"Pavard ha capito le esigenze del club e non ha spinto. Ora però non ha più pazienza. Vuole cambiare aria. E l'Inter come destinazione gli piace. Sta forzando la cessione, la trattativa è avanti. E la mancata convocazione per la gara con l'Augsburg, se, come detto da Tuchel, non rappresenta uno sciopero, è comunque un indizio importante", aggiunge Gazzetta.