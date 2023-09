GdS – Sanchez, Inter già sapeva: giocatore sotto dieta e trattamento dello staff

Alexis Sanchez è alle prese con un piccolo problemino ormai noto , ma conta di tornare presto a disposizione. Magari già per la gara tra Cile e Colombia, ma questo lo si capirà nelle prossime ore. Perché le condizioni dell'attaccante erano già note all'Inter e alla sua nazionale da giorni. Lo specifica anche la Gazzetta dello Sport: "I media locali hanno tirato in ballo una sospetta anemia, svelando una situazione di cui l’Inter è però già a conoscenza, al punto da aver già predisposto accertamenti e una dieta specifica che dovrebbe consentire al giocatore di tornare a arruolabile nel giro di pochi giorni.

l giocatore si sta già sottoponendo a un trattamento specifico dettato dallo staff medico nerazzurro. Il tecnico della Roja è rimasto cauto sulle possibilità di poter contare su Sanchez per il prossimo impegno contro la Colombia. Come qualsiasi società in questi casi, l’Inter avrebbe preferito che il giocatore fosse rimasto a Milano per risolvere il problema con tutta la calma del caso, ma il richiamo della nazionale è stato più forte".