Genoa-Inter, Bisseck su Strootman. Gervasoni: “Irrati pensa a spinta leggera. Ma l’indicazione…”

A Open Var si è tornati sull'episodio Bisseck-Strootman di Genoa-Inter. Il VAR verifica la spinta dell'interista sul calciatore del Genoa da parte del calciatore nerazzurro e dopo la revisione da diversi angoli si sente "no questo no". Per il VAR quello del giocatore di Inzaghi non è fallo. Viene verificato attentamente anche un eventuale colpo di Barella in area con la mano, ma il centrocampista tocca col petto. "Qua mano non c'è".