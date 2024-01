Giornale – Il primo botto è dell’Inter e non finisce qui: i dirigenti lavorano per…

L'Inter sta lavorando per regalare subito a Inzaghi il rinforzo atteso a destra. Ne parla anche Il Giornale in edicola stamattina, sottolineando che per l'approdo in Italia di Buchanan è solo questione di tempo: "Il primo botto del calciomercato invernale 2024 lo ha fatto esplodere l’Inter che a cavallo di San Silvestro e Capodanno ha trovato un accordo di massima col Bruges per portare in nerazzurro Tajon Buchanan. Da limare ora solo gli ultimi dettagli per completare l’affare entro la Befana.