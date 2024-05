Gli obiettivi di Oaktree saranno più stringenti di quelli di Zhang, non è da escludere che gli obiettivi finanziari possano essere un po' più tirati. Con Zhang poteva esserci qualche margine di manovra in più, Oaktree potrebbe ragionare in maniera diversa. Potrebbe, non sto dicendo che sia certo. Cambieranno le teste e potrebbero cambiare le valutazioni. Ma sto solo ipotizzando. Diciamo che mi stupirei se fossero più di manica larga rispetto a Zhang. Ma non immagino certo tagli clamorosi"