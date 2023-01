Gosens ai margini della rosa, nel 2023 vuole riprendersi l’Inter. E c’è un motivo extra

Robin Gosens vuole riprendersi l’Inter e punta a un 2023 da protagonista. C'è un motivo extra per farlo secondo Sportitalia

Alessandro Cosattini

Robin Gosens vuole riprendersi l’Inter. Anzi, prendersi, dopo essere sbarcato un anno fa in nerazzurro, nella finestra invernale di mercato. In 13 gare di campionato, solo una volta è partito titolare in questa stagione; in Champions è a quota 3 su 6, per un totale di 4 volte su 19 partite. Ecco quanto evidenziato da Sportitalia sul tedesco verso la ripresa.

Gosens vuole riprendersi l'Inter — “Il dualismo sulla fascia non lo ha sicuramente aiutato, viste le grandi prestazioni di Federico Dimarco, che l'hanno messo ai margini della rosa, contando solo 3 presenze da titolare in questa stagione. Adesso Robin ha bisogno di riprendersi l'Inter, così come l'Inter ha bisogno di un sostituto di Dimarco, un esterno che da più spinta sulla fascia, più fisicità e agilità, che segni gol pesanti, proprio come quelli che il tedesco realizzava con la Dea.

Inoltre, Gosens non è stato convocato al Mondiale dalla Germania, motivo in più per fare bene con l'Inter, così da riprendersi anche la nazionale in vista degli Europei 2024”, si legge.

(Fonte: sportitalia.com)