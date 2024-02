L’Atletico: “Distorsione alla caviglia per Griezmann nella gara con l’Inter”

Antonie Griezmann, nella partita di Champions League contro l'Inter, ha riportato una distorsione alla caviglia di livello moderato. È l'Atletico Madrid a specificarlo in una nota pubblicata sul sito ufficiale. L'attaccante era stato costretto a lasciare il campo al 78esimo della partita del Meazza.

"L'attaccante - si legge nel comunicato - ha riportato una moderata distorsione alla caviglia, secondo quanto stabilito dallo staff medico del club, dopo che era stato costretto a lasciare in campo nella parte finale della gara contro i nerazzurri. Il numero 7 resta in attesa di evoluzioni". Nei prossimi giorni si capirà meglio la situazione del calciatore francese. La partita di ritorno degli ottavi di CL contro Inzaghi e i suoi si gioca al Wanda il 13 marzo. Prima di quella partita giocherà quattro gare: contro l'Almeria sabato 24, contro il Bilbao il 29 per la semifinale di Coppa del Re; contro il Betis il tre marzo e contro il Cadice il 9 marzo.